Мэр Киева Виталий Кличко разводится с женой по обоюдному желанию

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15 августа 2022, 10:24

Виталий Кличко, фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что официально разводится со своей женой Натальей по обоюдному желанию. Об этом информирует Общественная служба новостей.

Виталий и Наталья поженились в 1996 году, пара прожила в законном браке 26 лет. За это время у них родилось трое детей: Егор-Дэниел, Елизавета-Виктория, Максим-Александр.

«Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это (развод, – прим. ОСН) официально», – рассказал Кличко.

Он также добавил, что жизнь продолжается.

На данный момент Наталья Кличко проживает в Германии.