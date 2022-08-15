Вопреки козням США, Индия сохраняет партнёрские и дружеские отношения с Россией

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15 августа 2022, 09:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, Индия не стремится разрушить отношения, ни с Россией, ни с США. С Россией в республике желают поддерживать дружественные и партнёрские отношения.

По мнению аналитиков, правительство Моди придерживается независимого курса, основы которого были заложены ещё при президенте Неру. В Reuters, между тем, передали, что США пытались переманить Индию на свою сторону и побудить её отказаться от покупок оружия из РФ. В то же самое время американский министр финансов Джанет Йеллен сказала, что хочет убедить республику установить предельную цену на покупки нефти из России.

Но в МИД Индии на это дали соответствующий ответ. «Наши решения насчёт того, что мы делаем по закупкам нефти, будут основываться на наших потребностях в энергии», - отметили в ведомстве. В прошедшем июле Индия превзошла по закупкам нефти Китай и стала самым крупным покупателем российской нефти. В это же время РФ превратилась в третьего поставщика угля для Индии. В целом импорт Индии из России с февраля возрос аж в 5 раз и превысил 15 млрд долларов.