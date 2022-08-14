Пользователи Twitter о Байдене на велосипеде на побережье в Южной Каролине: катается по пляжу, чтобы было не больно падать

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14 августа 2022, 21:08 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Jamal Countess - CNP, globallookpress.com

Пользователи Twitter посмеялись над президентом США Джо Байденом, прокатившемся на велосипеде по побережью в Южной Каролине. В сети появилось видео, как Байден проехал мимо журналистов, игнорируя их вопросы.

В начале лета Байден упал с велосипеда во время прогулки. Один пользователь подумал: "Он что катается на велосипеде по пляжу, чтобы было не так больно падать?"

В таком же ключе другой пишет: "Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?"

Один их юзеров, живущих все свои годы в прибрежном штате, заметил: "Впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу". "Не отвлекайте президента, кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него", — призвал подписчик.