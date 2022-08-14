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Кива заявил, что на Западе видят преемником Зеленского главкома ВСУ Залужного

, 16:43 Источник: URA.RU

Кива заявил, что на Западе видят преемником Зеленского главкома ВСУ Залужного
Главком ВСУ Валерий Залужный, фото из открытых источников

О том, что страны на Западе выбрали преемником президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующего украинских Вооруженных сил Валерия Залужного, написал в своем Тelegram-канале  бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Главкому ВСУ, генералу армии Украины Валерию Залужному в июле исполнилось 49 лет.  Кива напомнил, что Залужный всегда входил в команду бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Илья Кива сообщил, что "польская «Газета выборча» в субботнем номере назвала главкома ВСУ Залужного «первым атаманом Украины»". По мнению бывшего депутата Рады, Запад продолжает системно формировать и готовить альтернативу наркоману-Зеленскому.

Ранее вероятным преемником Зеленского политологи называли советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявлял в готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй президентский  срок, - сообщает Ura.ru.

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область). После школы окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища.

Прошел службу от командира взвода до комбата. В 2007 году закончил обучение в Национальной академии обороны Украины. В августе 2017 года ему присвоили звание генерал-майора. Он был признан одним из лучших офицеров ВСУ.

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