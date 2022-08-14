Как в 2020-м: землетрясения снова «окутывают» нашу планету

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14 августа 2022, 14:37 Александр Крохмаль, Журналист

На Земле сразу в нескольких частях суши произошли землетрясения. Это напоминает события второй половины 2020 года, когда одновременно случились сразу несколько трясок. Тогда поползли слухи о тектонических изменениях и предвестиях к глобальному земному катаклизму. Но потом всё стихло на определённый момент. Сейчас же Земля снова начинает «давать сбой». Землетрясение было зафиксировано 14 августа у побережья Индонезии. Эпицентр толчков находился в 160 километрах к северо-западу от города Тернате. Магнитуда составила 5.7 баллов. Информация о жертвах пока не поступала.

Турецкие СМИ сообщили о землетрясении сегодня утром в районе Измира. Магнитуда , при этом, составила не более 5 баллов. Очаг залегал на глубине 7 километров, эпицентр пришёлся на море в районе Мендерес. Вслед за первым толчком были зафиксированы более слабые тряски. Информация о разрушениях пока тоже не поступала. Также землетрясения зафиксировали у берегов острова Сахалин (5.1 баллов) и в западной части Китая. На западе КНР магнитуда составила 5.6 баллов. Всё случилось в районе провинции Цинхай. Сведений о пострадавших пока тоже не появлялось. Вчера же прошли сведения о трясках в районе Афганистана, Ирана, Филиппин и Вануату, а также о землетрясении у побережья Ливии.