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Депутат ЕП Винер предложила ограничить использование кондиционеров в магазинах из-за дефицита электроэнергии

, 09:22 Источник: RT

Депутат ЕП Винер предложила ограничить использование кондиционеров в магазинах из-за дефицита электроэнергии
Сара Винер, Martin Juen via www.imago-images/ globallookpress.com

Австрийский евродепутат Сара Винер предложила ограничить использование в магазинах Евросоюза рекламных дисплеев с подсветкой и кондиционеров из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.


Винер поделилась, что «в результате нынешнего положения дел» Евросоюз может столкнуться с еще большими проблемами в сфере энергоснабжения. Депутат предложила снизить энергопотребление в городских районах, ограничив использование рекламных дисплеев и кондиционеров. Подобные меры, по ее словам, «играют жизненно важную роль» в современных условиях.

Винер также напомнила, что Франция ранее запретила использование световой рекламы с 01:00 до 06:00, однако это ограничение не распространяется на аэропорты и железнодорожные станции.

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