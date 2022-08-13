Страна.ua: Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с вином и в сопровождении охраны

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина и в сопровождении охраны. Издание "Страна.ua" пишет о Порошенко в аэропорту столицы Польши со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.
Судя по видео, Порошенко шел по терминалу с супругой Мариной и бутылкой игристого вина в руке.
Их сопровождали трое охранников.
Ранее Порошенко с семьей засветился в Лондоне. Из Киева он улетел с третьей попытки. В отношении бывшего украинского президента в Киеве расследовалось дело.