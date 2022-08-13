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Кедми: решение Эстонии и Финляндии создать совместную ПРО увеличит напряженность, и Россия уничтожит систему

, 20:42 Источник: Политика сегодня

Кедми: решение Эстонии и Финляндии создать совместную ПРО увеличит напряженность, и Россия уничтожит систему
Яков Кедми, фото: vk.com/jakedmi

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал обсуждение властями Эстонии и Финляндии создание совместной системы противоракетной обороны (ПРО). Новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Финляндии «закрыть» Финский залив для российских кораблей.

Певкур в интервью газете Iltalehti рассказал о переговорах по поводу формирования единой системы береговой ракетной обороны. Он пояснил, что дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива, и это означает, что Таллин и Хельсинки объединяют ПРО и делится всей информацией. Он отметил, что после того, как Швеция и Финляндия присоединятся к Североатлантическому альянсу, Балтийское море «станет внутренним морем НАТО».

Кедми считает, что создание объединенной ПРО увеличит напряженность между Россией и НАТО, но не закроет акваторию Балтийского моря для ВМФ России. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Кедми сказал: «Скоординированная система ПВО или нет — это не закрывает воздушное пространство. Эта система будет уничтожена в любом случае».

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