Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Италии предлагают россиянам почти миллион рублей за переезд на остров Сардиния

, 20:10 Источник: sm.news

Власти Италии предлагают россиянам почти миллион рублей за переезд на остров Сардиния
фото: pixabay.com

В Италии власти Сардинии предлагают российским гражданам вознаграждение за постоянное проживание на острове. Россиян зовут поправить экономику острова. Во многих итальянских городах население сокращается.

Так население некоторых районов Сардинии не превышает трех тысяч человек. Итальянские эксперты полагают, что россияне приедут на остров за вознаграждение. Единственное условие – денежные средства необходимо вложить на приобретение или реставрацию будущего жилья.

В качестве помощи на первое время итальянские власти готовы предложить 920 тысяч рублей, - сообщает издание sm.news.

Напомним, Анатолий Чубайс проходил курс лечения на этом острове.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

Общество