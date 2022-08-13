Власти Италии предлагают россиянам почти миллион рублей за переезд на остров Сардиния

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13 августа 2022, 20:10 Источник: sm.news

фото: pixabay.com

В Италии власти Сардинии предлагают российским гражданам вознаграждение за постоянное проживание на острове. Россиян зовут поправить экономику острова. Во многих итальянских городах население сокращается.

Так население некоторых районов Сардинии не превышает трех тысяч человек. Итальянские эксперты полагают, что россияне приедут на остров за вознаграждение. Единственное условие – денежные средства необходимо вложить на приобретение или реставрацию будущего жилья.

В качестве помощи на первое время итальянские власти готовы предложить 920 тысяч рублей, - сообщает издание sm.news.

Напомним, Анатолий Чубайс проходил курс лечения на этом острове.