В США объявили о сорванном покушении на крупных политиков

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13 августа 2022, 19:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Тегеране, как правило, отрицают все обвинения со стороны Соединённых Штатов. Местное правительство отказывается от заявлений американцев по поводу планирования убийства крупных политиков. Однако в Вашингтоне этим делом сильно озабочены.

Недавнее заявление органов американской юстиции и правда шокирует. Там говорится, что видные фигуры истеблишмента были целью иранского оперативника, готовившего целую серию покушений. В потенциальную жертву, вероятно, должен был превратиться Джон Болтон, бывший помощник Белого Дома по национальной безопасности. Также ещё одной мишенью мог стать Майк Помпео, славящийся своими резкими высказываниями во времена правления Дональда Трампа.

Подготовку к серии убийств преступник начал ещё в прошлом году, когда нынешний лидер Джо Байден продвигал идею перезапуска «ядерного диалога» с властями Тегерана. Главным обвиняемым в этом деле стал заочно житель столицы Ирана, Шахрам Пурсафи. В Минюст США его называют оперативником организации КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции). По оценкам органов, с прошлого года 45-летний гражданин Исламской республики «пытался организовать убийство Джона Болтона, возможно, в качестве мести за гибель в январе 2020 года Касема Сулеймани». Пурсафи, как утверждают в Вашингтоне, работал от имени спецназа КСИР, имел намерение заплатить потенциальным исполнителям около 300 тысяч долларов за покушение в пределах Вашингтона или Мэриленда.

Администрация Байдена на уровне его помощника Джейка Салливана выступила с предупреждением к Тегерану после обнародования информации от Минюста. Было сказано, что если хоть один американский гражданин (или тот, кто служил ранее в Штатах) пострадает от иранцев, то Исламская республика рискует столкнуться с суровыми последствиями. В издании Axios заявили, что ещё одной целью Пурсафи мог стать вышеупомянутый Майк Помпео. По оценкам портала, потенциальному исполнителю предлагали около 1 млн долларов за устранение бывшего главы дипведомства. В материалах также указывалось, что иранцы считали Помпео за «сложную цель», ввиду того, что его хорошо охраняют.