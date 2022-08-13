Издание «Страна»: украинские граждане уклоняются от призывов в армию, выезжая в Польшу под видом студентов

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13 августа 2022, 18:41 Источник: РИА Новости

Alex Chan Tsz Yuk, фото: globallookpress.com

Украинская молодежь придумала, как не попасть под призыв в армию. Граждане с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы Украины выезжают в Польшу под видом студентов.

Об этой схеме уклонения от призыва в украинскую армию написала статью обозреватель "Страны" Людмила Ксенз.

По ее информации, так решают проблему призыва как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим "поступление и выезд" в вузы Польши и стран Прибалтики за 1,5-2,5 тысячи долларов. Такие предложения находят в социальных сетях.

В связи с появлением схем трудности выехать за границу возникают теперь у студентов, которые действительно учатся в Европе.

Как указано в статье, "украинские пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывают случаи, заворачивают для дополнительных разбирательств".

Эксперты, опрошенные газетой, рассказывают, что способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации действительно работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки.