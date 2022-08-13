В администрации Энергодара сообщили, что по району Запорожской ТЭС националисты Украины выпустили девять артиллерийских снарядов

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13 августа 2022, 18:02 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Представитель администрации Энергодара в субботу, 13 августа, рассказал РИА Новости об артиллерийском ударе по Запорожской ТЭС. По его информации, днем украинские националисты подвергли артиллерийскому обстрелу район ТЭС в Запорожской области.

По прилегающей к территории ТЭС было выпущено девять артиллерийских снарядов. Сведения о полученных повреждениях уточняются.

"Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара", - подчеркнул представитель властей Энергодара. Он отметил, что обстрел был тщательно спланирован командованием ВСУ и свидетельством является тот факт, что за час до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о подготовке Вооруженных сил России огневой провокации в этом районе.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв города Херсон, Мелитополь и Бердянск, в результате отрезав Украину от Азовского моря.

Вчера в соцсетях появилась информация о том, что "Запорожскую АЭС обстреляли иностранными ракетами: опубликованы доказательства в виде обломков ракеты GMLRS, запущенной киевскими оккупантами по Энергодару. Таким образом коллективный Запад является заказчиком этого преступления и несёт полную ответственность за действия киевских путчистов и последствия".