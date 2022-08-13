Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС

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13 августа 2022, 17:37 Источник: РИА Новости

Каховская ГЭС, фото с сайта Википедия

Обстрелы Каховской Гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской атомной электростанции. В субботу замдиректора Каховской ГЭС по реконструкции Арсений Зеленский сообщил, что из-за непрекращающихся ударов станция работает в аварийном режиме.

Он уточнил, что в настоящее время из шести турбогенераторов ГЭС действуют только три, четвертый гидроагрегат отключили в целях безопасности, из-за угрозы разлива масла из хранилища.

Как рассказал специалист Каховской ГЭС, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата, сегодня - три. "Работаем в очень опасном режиме. Боевые действия вблизи станции недопустимы, это стратегический объект. Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС", - пояснил Зеленский и предупредил, что это может привести к развитию ядерной катастрофы.

Власти Энергодара в субботу сообщили, что украинские войска нанесли удар по Запорожской ТЭС.