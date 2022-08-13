Гагаузия может разориться из-за «чёрного списка» Россельхознадзора

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13 августа 2022, 11:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В прошедший четверг правительство Молдовы провело экстренное совещание с производителями сельхозпродукции и экспортёрами по поводу запрета на ввоз молдавских овощей и фруктов в Россию. В чёрный список попали все районы республики, за исключением одного Приднестровья. В Гагаузии, давно настроенной пророссийски, опасаются, что это может привести к разорению региона. А значит, что не за горами и новые протестные акции, которые явно не скажутся благоприятно на общей политической обстановке в республике.

Гагаузская автономия всегда считалась пророссийским регионом Молдавии. Её руководителям не раз доставалось от президента страны Майи Санду. Совсем недавно глава государства упрекнула гагаузов в том, что они «работают на РФ», хотя они просто выступают за налаживание связей с Россией и развитие сотрудничества. Автономия заявляет, что намерена обратиться за помощью к российскому правительству, в Госдуму, с просьбой о помощи, ввиду сложившейся ситуации с запретами.

Руководитель АПК автономии Андрей Димитрогло рассказал журналистам, что в Гагаузии крайне удивились, увидев себя в списке Россельхознадзора. Он пояснил, что всю сельхозпродукцию автономия отправляла в РФ, немного – в Белоруссию. «В ЕС мы отправляли незначительный объём, нашим основным рынком всегда был российским», - отметил руководитель гагаузского агрокомплекса, «В нынешнем году из-за засухи мы остались без кукурузы, подсолнечника и второй группы хлеба. Надеялись на экспорт в РФ винограда, слив и яблок. Большую прибыль мы получали от продажи винограда».

По словам Димитрогло, в этом году в Гагаузии планировали поставить в РФ 3.5 тысяч тонн столовых сортов. Но теперь это должно пойти на внутреннюю переработку. Представитель региона считает, что из-за этого агрокомплекс может резко уйти в минус.