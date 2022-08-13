Премьер Португалии Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции

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13 августа 2022, 11:11 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Прокладка газопровода, соединяющего Центральную Европу с Пиренейским островом возможно, заявил премьер Португалии Антониу Кошта. Об этом информирует РИА Новости.

В своём обращении Кошта подчеркнул, что Еврокомиссия допустила возможность запустить газопровод в обход Франции.

«В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом», — передает издание Observador.

Первый вариант газопровода включая в себя маршрут через Францию, однако стал невозможен по причине экологических ограничений.