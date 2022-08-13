Депутат Валантен выразила опасение, что энергетическая ситуация во Франции может выйти из-под контроля к зиме

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13 августа 2022, 08:12

Malte Ossowski/SVEN SIMON, globallookpress.com

Депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен выразила опасение, что энергетическая ситуация в стране может выйти из-под контроля к зиме. С заявлением Валантен ознакомился RT.

Политик объяснила, что с начала ситуации на Украине растёт не только дефицит разных видов товаров и ресурсов, но и цены них. Особое внимание в своём обращении Валантен уделила ископаемым энергоносителям, которые, «постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне».

Также депутат сделала предположение, что к зиме ситуация в сфере энергетики Франции может «выйти из-под контроля». В связи с этим она обратилась к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру. Ему был задан вопрос о дальнейшей экономической политике страны.

«Не будет ли жизненно необходимо предусмотреть механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме?» — спросила Валантен.