Депутат Валантен выразила опасение, что энергетическая ситуация во Франции может выйти из-под контроля к зиме

Депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен выразила опасение, что энергетическая ситуация в стране может выйти из-под контроля к зиме. С заявлением Валантен ознакомился RT.
Политик объяснила, что с начала ситуации на Украине растёт не только дефицит разных видов товаров и ресурсов, но и цены них. Особое внимание в своём обращении Валантен уделила ископаемым энергоносителям, которые, «постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне».
Также депутат сделала предположение, что к зиме ситуация в сфере энергетики Франции может «выйти из-под контроля». В связи с этим она обратилась к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру. Ему был задан вопрос о дальнейшей экономической политике страны.
«Не будет ли жизненно необходимо предусмотреть механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме?» — спросила Валантен.