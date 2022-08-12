RTCG: в Черногории в Цетине мужчина убил не менее одиннадцати человек

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12 августа 2022, 21:00 Источник: RTCG

машина полиции, https://unsplash.com/photos/y5LaV9IEC_g

В пятницу, 12 августа, в исторической столице Черногории Цетине мужчина открыл стрельбу. Согласно последней информации источников, в результате случившегося погибли не менее одиннадцати человек.

Ранее портал Vijesti сообщил, что неизвестный убил и ранил несколько человек в Цетине. Сообщалось, что 34-летний мужчина открыл огонь по людям у своего дома, расположенного в историческом центре города, около 17.00 по московскому времени. Есть данные о том, что все началось с семейной ссоры, однако эта информация не подтверждена.

Поступили сообщения о том, что нападавший был убит в перестрелке с полицией.