Агентство IRNA: Иран рассматривает предложение Евросоюза по восстановлению ядерной сделки

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12 августа 2022, 15:30

Государственный флаг Ирана / Sobhan Farajvan / https://www.globallookpress.com

Власти Ирана рассматривают выдвинутые предложения странами Европейского союза по восстановлению ядерной сделки. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на иранский дипломатический источник.

Как передается в источнике, предложения Европы окажутся допустимыми, если они обеспечат в отношении Тегерана «решение политических вопросов, связанных с Договором о нераспространении ядерного оружия, санкциями и гарантиями невыхода» США из ядерной сделки.

Американская газета The Wall Street Journal в четверг сообщила, что политики Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этому тексту, ЕС предложил уступки Тегерану в вопросе расследования МАГАТЭ по обнаруженному в стране ядерного материала, происхождение которого иранские власти не объяснили.

Какие именно уступки были предложены, в издании не уточняется.