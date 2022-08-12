Госатомнадзор Белоруссии Соболев: в случае ЧП на ЗАЭС датчики ОСКРО зафиксируют радиацию

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12 августа 2022, 14:55 Источник: РИА Новости

Andrei Solomonov/Global Look Press

В случае ЧС на ЗАЭС автоматизированные датчики в Белоруссии сработают. Об этом заявил консультант госатомнадзора Белоруссии Олег Соболев.

Соболев заявил, что в Белоруссии есть национальная система реагирования ОСКРО, в случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС она зафиксирует радиацию, хоть сама станция находится далеко от страны.

«Фактически весь периметр Республики Беларусь этими ОСКРО покрыт, за исключением Польши, потому что там станции своей нет пока», — заявил госатомнадзор.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил, что в результате обстрела Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.