Бывшего офицера армии ФРГ обвинили в работе на Россию

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12 августа 2022, 12:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как известно, немецкие законы запрещают обнародовать полностью фамилии подсудимых. Но российским журналистам удалось узнать, что в этот раз речь идёт о Ральфе Гёлерте.

В четверг в высшем земельном суде Дюссельдорфа пройдёт первое заседание по его делу. Гёлерта обвиняют в шпионаже в пользу России. На сайте генпрокуратуры ФРГ приведена информация по делу этого человека. Говорится, что он был офицером запаса бундесвера и занимал должность руководителя окружного командования связи. Как минимум, с 2014 года он, вероятно, поддерживал отношения с российской разведкой. До марта 2020 года он неоднократно направлял ей документы информацию, частично из публичных, а также из непубличных источников.

Как было сказано далее, «обвиняемый предоставил российской разведке информацию об объединениях резервистов бундесвера, гражданско-военном сотрудничестве и гражданской обороне». По данным следствия, речь шла об экономике, безопасности и конкретных лицах. Контрразведка считает, что обвиняемый действовал «из-за симпатии к РФ». За свою деятельность он не просил никаких денег, зато в сообщении генпрокуратуры сказано, что «в обмен на свои услуги он получал приглашения на организуемые российскими властями мероприятия». В издании Der Spiegel добавляют, что «Гёлерт делился информацией с русскими в ходе многочисленных встреч и переписке».

Германской газете известно лишь об одном документе, который на момент пересылки Ральфом его российским контактам ещё не был доступен общественности – фрагментах «Белой книги-2016» бундесвера. Этот документ изначально имел статус «для служебного пользования», но впоследствии тоже был обнародован. Следствие считает, что «русские могли заранее ознакомиться с цитатами из него, что дало им фору». По данным Spiegel, Гёлерт не отрицает факт передачи знакомым из РФ вышеперечисленных материалов, но настаивает, что не знал о связях своих собеседников с российскими спецслужбами. Но тем не менее своих симпатий к России он никогда не скрывал.

Ральф Гёлерт всегда был пророссийским сторонником, и об этом говорят многочисленные факты его деятельности. По данным германских следователей, первый контакт этого человека с людьми из российского посольства, которых в местной контрразведке считают сотрудниками ГРУ, мог произойти в 2014 году во время бала воздушных сил бундесвера в Бонне. Подозрения о контактах Ральфа с российскими спецслужбами появились в 2018 году. В 2020-м его дом обыскали, но задерживать не стали. Между тем, на сегодня Гёлерту грозит 5 лет тюрьмы и большой штраф. Комментарии для СМИ его представители по поводу уголовного дела давать отказались.