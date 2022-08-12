Сенатор Ромни: Соединённые Штаты недооценивали военный потенциал РФ, из-за этого западные союзники США были «застигнуты врасплох»

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12 августа 2022, 09:17

Сенатор Митт Ромни, фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Американский сенатор Митт Ромни в письме министры обороны США Ллойду Остину заявил, что Соединённые Штаты не обладают точными данными относительно потенциала ВС РФ и китайских вооруженных сил. С документом ознакомился RT.

В своём письме Ромни заявил, что США недооценивали российский военный потенциал. Именно из-за этого западные союзники Вашингтона были «застигнуты врасплох».

«Бесчисленное количество неточных оценок явно показало, что Соединённые Штаты должны вкладывать гораздо больше ресурсов в понимание того, что собой представляет наша военная мощь в сравнении не только с российской, но и с китайской», — заявил сенатор.

Ромни также призвал главу Пентагона провести исследование, с целью выявить, как КНР и РФ инвестируют в оборонную промышленность, в частности в ресурсы живой силы, обычные и ядерные вооружения, кибероружие. Также сенатор посоветовал выяснить, как инвестиции России и Китая в военный сектор соотносятся с американским бюджетированием.

К тому же, политик отметил, что Россия, несмотря на выдвинутые против неё санкции, продолжает наращивать военную мощь. Именно поэтому сенатор предложил выяснить, как западных рестрикциии влияют на военный бюджет РФ.

Ранее Ромни уже предлагал такое исследование, однако оно не было начато.