США располагают данными, что КНДР готовится к проведению новых ядерных испытаний

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11 августа 2022, 22:22 Источник: РИА Новости

Anton Kavashkin/Russian Look, globallookpress.com

США предполагают, что КНДР готовится к проведению ядерных испытаний. Именно поэтому Соединенные штаты прорабатывают меры реагирования на подобный сценарий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

«США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей", - сказал Патель в ходе телефонного брифинга.

Ранее сообщалось, что Китай не допустит того, чтобы США со своими союзниками создали в Индо-Тихоокеанском регионе совместные ядерные миссии — по аналогии с тем, что практикуются в Европе.