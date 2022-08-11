Представитель генсека ООН Дюжаррик: в ООН не планируют размещение миротворцев на Запорожской АЭС

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11 августа 2022, 20:08 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведётся. Об этом информирует РИА Новости.

«Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН», — сказал Дюжаррик отвечая на вопрос о том, обсуждал ли генсек ООН вопрос возможного размещения миротворцев на Запорожской АЭС.

Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что запорожская область выразила готовность принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, а также обеспечить их безопасность.