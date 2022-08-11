Госсекретарь США озабочен продолжающимся конфликтом в Руанде

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11 августа 2022, 19:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Не так давно российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил страны Африки для разговоров о дальнейшем сотрудничестве с местными государствами. Теперь же это собирается сделать и американское ведомство. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже начал своё путешествие по материку. Аналитики считают, что американцы стремятся не допустить роста влияния РФ на «чёрном континенте», но при этом, полагают, что ничего у Вашингтона не получится, ввиду практически неразрешимых проблем у африканских государств.



Сам Блинкен выразил свою озабоченность сообщениями о помощи Руанды повстанцам народности тутси из группировки Движения 23 марта. Они уже много лет борются за независимость от Демократической Республики Конго. Госсекретарь отметил, что разрешение данного конфликта было центральной темой его встречи с лидером ДРК Феликсом Чисекеди и останется таковой в ходе визита на территорию Руанды. Там Энтони Блинкен собирается встретиться с местным президентом Полем Кагаме. Но что из этого выйдет, пока неизвестно.



Сам же Кагаме является выходцем из племён тутси. В Руанде в своё время осуществлялся геноцид против этой народности. Повстанцы из Движения 23 марта ведут свою борьбу недалеко от границы с Руандой, и помочь сопротивленцам через джунгли можно без лишних проблем. Конфликт продолжается уже 14 лет. Но в марте 2022 года началось обострение. Мятежники предприняли новую попытку «взять реванш», что привело к тому, что десяткам тысяч местных жителей и жителям расположенной неподалёку Уганды пришлось покинуть родные дома.