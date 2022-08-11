МИД Турции анонсировал встречу со Швецией и Финляндией по членству в НАТО 26 августа

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по процессу членства в НАТО планируется 26 августа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по процессу вступления в Североатлантический альянс запланирована на 26 августа.
«Проведение встречи планируется 26 августа», - сообщил он.
Ранее Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 9 августа, подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.