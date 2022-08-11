Минобороны Тайваня: НОАК направила к острову 21 самолет и шесть кораблей

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11 августа 2022, 17:20 Источник: РИА Новости

Air group of the people's liberation army of China, photo: globallookpress.com

Армия Китая направила к острову Тайвань 21 военный самолёт и 6 военных кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Китай.

В социальных сетях минобороны Тайваня сообщается, что на 12.00 по мск в акватории и воздушном пространстве вблизи от острова были обнаружены 6 военных кораблей и 21 самолёт, отправленных народно-освободительной армией Китая.

Отмечается, что летающие объекты, в частности .11, самолётов НОАК, пересекли «срединную линиях, проходящую посередине Тайваньского пролива. Пекин ее существование не признаёт.

В свою очередь, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.