BFMTV: на Лазурном Берегу Франции ввели ограничение на пользование душем на пляжах из-за засухи

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11 августа 2022, 16:44 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Префектура Вара сообщила, что на Лазурном Берегу Франции душевые кабины будут закрыты в целях борьбы с засухой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

«В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты», – сообщает телеканал.

Уточняется, что меры по борьбе с засухой будут распространены на орошение растений: полив будет запрещён с 9 утра до 7 вечера в том случае, если вода берётся из Канал-де-Прованс. Нарушение ограничений будет караться штрафом в размере €7500 для предприятия и €1500 для частных домохозяйств.