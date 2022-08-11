Эксперт Никулин: заявление глав МИД G7 о передаче Россией Запорожской АЭС Украине — издевательство

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11 августа 2022, 16:16

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, фото: globallookoress.com

Военный эксперт, бывший член Комиссии по разоружению ООН, экс-советник генерального секретаря ООН Игорь Никулин назвал заявление глав МИД G7 о передаче Запорожской АЭС издевательством.

В беседе со «Свободной Прессой» Никулин заявил, что призыв передать «Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ» Украине — это издевательство. Он также отметил, что Запад понимает, что передача таких объектов Украине представляет угрозу, но следует своим принципам.

По мнению эксперта, Запорожская АЭС нужна для создания «грязной ядерной бомбы», поскольку там был обнаружен обогащённый уран и оружейный плутоний.

Никулин подчёркивает, что одно только существование Украины представляет угрозу мирового масштаба, поскольку активно «берет в заложники» все страны Европы.

Также в беседе с СП военный эксперт заявил, что Европа игнорирует факт опасности обстрелов лишь потому, что является «мячом, которым гоняют по полю в большой игре» в мировой политике. По мнению Никулина, инстинкт самосохранения у стран Европы отсутствует. Он также отметил, что РФ действует в соответствии с уставом ООН: страны-победители во Второй мировой войне могут начать военные действия в случае прецедента на возрождение нацизма в любой стране, которая ранее входила в гитлеровоскую коалицию.

На вопрос о возможности ООН повлиять на украинские обстрелы АЭС, Никулин ответил, что генеральный секретарь организации поддержал эту идею, но по мнению эксперта, надо также вводить меры. К примеру, международные санкции против Украины, как когда-то было с Ираном за попытку создания ядерного устройства. Никулин подытожил что вряд ли что-то из названого будет воплощено в реальность.

«Подождем, что решат, но я не жду ничего определенного. Нынешнее руководство ООН совершенно марионеточное. Если Бутрос-Гали мог говорить «нет» американцам, Кофи Аннан хотя бы пытался это делать, то последующие генсекретари полностью легли под Америку со всеми вытекающими обстоятельствами. Скоро авторитет ООН будет стремиться к нулю, он снижается с каждым годом», — заявил собеседник СП.