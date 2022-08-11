Мэр Берлина Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о части разворованной гумпомощи на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2022, 15:27 Источник: РИА Новости

Франциска Гиффай, мэр Берлина, фото: Bernd von Jutrczenka/dpa, globallookpress.com

У мэра Берлина Франциски Гиффай не вызвал удивления тот факт, что часть гумпомощи, отправленной ЕС на Украину, была разворована. Данное заявление было сделано пранкерами Вованом и Лексусом, которые во время разговора с мэром Берлина представились мэром Киева Виталием Кличко.

Гиффай не удивилась такому положению дел, а также выразила надежду, что «присвоенные деньги» будут направлены на помощь людям. Она также подчеркнула, что Берлин продолжит помогать Украине и украинским беженцам в ФРГ.

Также Гиффай отметила, что Берлин принял около 300 тысяч беженцев из Украины, где большая часть — пожилые женщины и мужчины. Вследствие такого наплыва граждан, возникают проблемы с расселением.

«По той простой причине, что, к сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряжённая, его в общем-то недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев», — пояснила мэр Берлина.