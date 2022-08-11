Третий еврей выразил желание возглавить Украину, а, может, их было больше?

Есть на Украине поговорка: где хохол прошёл, там еврею делать нечего. Ан нет, жизнь доказывает обратное. Уже третий еврей хочет возглавить Украину.
Сегодня стало известно, что бывший советник офиса президента Александр Арестович заявил о своём намерении участвовать в выборах президента Украины. В середине спецоперации его отстранили от права называться оракулом президента за чушь и ахинею, которую он нёс и продолжает нести. Шепчущий советник президента в последнее время активно пиарился, с удовольствием раздавал интервью направо и налево, никому не отказывал, даже российским сми и иноагентам. Оказывается, это уже было началом его предвыборной кампании. Видимо, в окружении Зеленского попахивает керосином, и близкие чуют скорый конец его правления.
Такая взаимная тяга Украины и детей Сиона могла бы помочь остаткам Украины присоединиться к государству Израиль. Не стоит забывать позорные времена зон осёдлости, которые концентрировались на территории Украины, святыни хасидов в Умани. Всё тому благолепствует. Войдя в состав Израиля, остатки Украины показали бы всему миру, что они не националисты, искупили бы преступления своих предков, которые в составе гитлеровских карателей уничтожали своих же сородичей и детей Сиона. А Израиль как мощное государство, сможет позаботиться о своей новой метрополии. Можно было бы сразу двух зайцев убить - прекратить конфликт с Палестиной, получив Нобелевскую премию мира, и основать Новый Израиль на Украине, где климат лучше и земля плодородней.
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