В США хотят усилить поддержку Тайваня

В Соединённых Штатах продолжают требовать от КНР не вторгаться на территорию Тайваня. Недавно это потребовал от Пекина председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес. Чтобы предотвратить возможный сценарий атаки законодатели от обеих партий внесли билль, который может разрешить в течение 4 лет предоставлять военную помощь острову на 4.5 млрд долларов. Тайвань может стать главнейшим союзником вне НАТО. Это несомненно укрепит моральный дух жителей острова.
Но в Пекине таким шагом очень недовольны. Правительство КНР не совсем понимает суть столь серьёзной поддержки Тайваня со стороны Штатов. Как отметили в Bloomberg, китайские власти расценивают вышеупомянутую законодательную инициативу как ещё один манёвр, нацеленный на то, чтобы похоронить обязательства, которые они взяли на себя ещё при президенте Картере. По словам китайского академика Лу Сяна, последствия от этого будут крайне плачевными.
Аналитики из КНР уже предвидят резкое ухудшение китайско-американских отношений. Отдельные эксперты даже утверждают, что у правительства Си Цзиньпина просто не останется выбора, кроме как «разрешить тайваньский вопрос раз и навсегда».
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