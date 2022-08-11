В ООН считают, что численность населения Земли будет снижаться

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11 августа 2022, 11:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

У экспертов из ООН довольно неоднозначные прогнозы насчёт демографической ситуации на нашей планете.

По данным последнего доклада организации о демографии, сейчас фиксируются самые низкие темпы роста населения Земли за все годы наблюдений. Ожидается, что своеобразный пик будет достигнут уже во 2-й половине 21-го столетия (а именно в 80-е годы) и составит 10.4 млрд человек. Затем же численность населения стабилизируется и даже начнёт снижаться. Главная причина тому – сокращение числа детей на каждую женщину во многих странах, особенно в развитых, где она колеблется от 1.20 до 1.41, в то время как для поддержания простого воспроизводства населения в среднем нужно 2.15 детей.

Данный прогноз ООН подтверждает теорию Сергея Капицы о демографическом переходе. Эта гипотеза в своё время вызывала сильные споры в научном сообществе. Капица обратил внимание, что до рубежа 2000-х годов численность населения Земли росла всё быстрее. Многим тогда казалось, что это приведёт к демографическому взрыву и исчерпанию ресурсов. Но в 2000-м, когда население достигло отметки в 6 млрд, темпы прироста максимум 240 тысяч человек в сутки, скорость данного роста начала снижаться. Капица считал, что в ближайшем будущем рост практически прекратится, и население Земли стабилизируется на уровне 10-11 млрд. Этим, по его мнению, и должен был завершиться глобальный демографический переход, никак не связанный с экологической ситуацией.