Лукашенко поручил использовать каждый метр российских портов для отгрузки белорусского экспорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своим чиновникам использовать каждый метр российских портов для экспорта белорусской продукции. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
По словам Лукашенко, слабым звеном Белоруссии в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность. Он поручил использовать российские портовые мощности, отметив, что со стороны Российской Федерации встретил полную поддержку.
«Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны Президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка», - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо использовать каждый свободный квадратный метр российских портов для отгрузки товаров.