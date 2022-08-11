Лукашенко поручил использовать каждый метр российских портов для отгрузки белорусского экспорта

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11 августа 2022, 12:47

Президент Белоруссии Александр Лукашенко / Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своим чиновникам использовать каждый метр российских портов для экспорта белорусской продукции. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

По словам Лукашенко, слабым звеном Белоруссии в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность. Он поручил использовать российские портовые мощности, отметив, что со стороны Российской Федерации встретил полную поддержку.

«Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны Президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо использовать каждый свободный квадратный метр российских портов для отгрузки товаров.