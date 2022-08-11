Евростат соберет статистические данные по странам-кандидатам на вступление в ЕС

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11 августа 2022, 10:21 Источник: RT

Kay Nietfeld/ globallookpress.com

Статистическая служба Евростат открыла конкурс заявок на сбор данных в странах — кандидатах на вступление в Евросоюз, в числе которых находятся Украина, Молдавия и Грузия. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание тендера.



«Группа Евростата по вопросам сотрудничества собирает от каждой страны-кандидата, потенциального кандидата и стран ЕПС метаданные и несколько сотен статистических показателей», — содержится в документе.

Отмечается, что данные состоят из параметров демографии, экономики, финансов, социальных условий, промышленности, сельского хозяйства и многих других.



По данным на июнь 2022 года, всего насчитывается 10 стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС.