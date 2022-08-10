Генерал-полковник Мизинцев: Россия передала более 470 тонн гумпомощи Донбассу за сутки

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10 августа 2022, 22:48

Михаил Мизинцев, MOD Russia/ globallookpress.com

Россия передала 470,3 тонны гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.

«Десятого августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - поделился он.

Ранее сообщалось, что в городе Мелитополь были слышны взрывы.