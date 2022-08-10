В Молдове обеспокоены возможным в ближайшее время «тепловым кризисом»

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10 августа 2022, 21:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.ru

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну предупредил сограждан, что грядущая зима обещает быть экстремально тяжёлой. Но при этом, он пообещал, что тепло будет сохраняться за счёт дров и мазута.

Лидер социал-демократов республики Виктор Шелин рассказал журналистам, что комиссия по чрезвычайному положению разрешила ввоз в страну отходов из древесины с территорий Украины и Румынии. Их доставка сделает древесину золотой из-за цен на дизель. Как отметил политик, для необходимого объёма мазута в РМ совсем нет хранилищ.



Мазута, на который по планам властей, может перейти Moldelectrica, потребуется на зиму 250 тысяч тонн. Именно эти доводы приводит Виктор Шелин. Но, как и упоминалось выше, в республике нет хранилищ, и это может привести к фатальным последствиям. Таким образом, даже если удастся купить мазут и доставить его в республику, хранить его будет попросту негде. Да и с доставкой есть проблемы. У страны отсутствуют необходимые для этого поезда и цистерны. «Если не будет газа, молдаване останутся без тепла и света», - отметил политик. Он также упомянул про то, что если «Газпром» прекратит подачу газа, без него может остаться и непризнанная Приднестровская республика.