Глава Пентагона Остин объявил, что США будут предоставлять Украине вооружения для защиты «сколько потребуется»

Аргументы Недели → В мире 13+

10 августа 2022, 14:05

глава Пентагона Ллойд Остин, Ssgt. Jack Sanders/Dod/ globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Соединенные Штаты Америки намерены предоставлять Украине вооружение для защиты «сколько потребуется».

Министр обороны США сказал: «Мы настроены помогать Украине, предоставлять Киеву военные оборудование и технику для защиты территории».

По словам Ллойда Остина, Америка продолжит вооружать украинскую армию, сколько потребуется, - сообщает Общественная служба новостей.

В Пентагоне сообщили, что якобы российские дроноводы начали обучение на иранских БПЛА. По информации CNN, 12 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Россия якобы попросила Иран передать «сотни» беспилотников, но данных о том, произошла ли передача, пока нет.