В новом японском правительстве министром по вопросу экономических связей Японии и России назначен Ясутоси Нисимура

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10 августа 2022, 07:59

флаг Японии, фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press

В обновленном японском правительстве министром по вопросу экономических связей Японии и России назначен Ясутоси Нисимура. В среду, 10 августа, премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил правительство в полном составе в отставку.

Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно в тот же день огласил полный список назначений. Пост министра иностранных дел Японии сохранил Ёсимаса Хаяси. Остались в кабмине министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.

Новый состав правительства Японии оставил должность министра, ответственного за экономические связи с Россией. Главой этого ведомства назначен бывший министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также назначен министром экономики, торговли и промышленности Японии.