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9 августа 2022, 13:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

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В Молдавском министерстве образования подтвердили, что местных школьников собираются учить совершенно новой истории, более близкой позиции Киева.

Решение правительственных чиновников посвятить в школах первый урок нового учебного года чествованию ветеранов войны на Днестре вызвало возмущение в непризнанной Приднестровской республике. Председатель союза защитников Приднестровья Валерий Ширков жёстко раскритиковал такую инициативу. «Власти надо, чтобы молодое поколение было воспитано в русофобской политике». – отметил он, «Поэтому они и привлекают «героев» в кавычках, которые устраивали в 92-м геноцид на нашей территории».

В правительстве РМ погибших в боях солдат во время войны на Днестре именуют героями, павшими за защиту целостности и независимости Республики Молдова. При этом, аналитики указывают на то, что школьникам не будут рассказывать о том, что саму войну начала Молдавия по прямому приказу президента Мирчи Снегура. Тогда в город Бендеры были введены войска. В тот же год Снегур подписал мирное соглашение с российским лидером Борисом Ельциным, на основании которого в регион боевых действий вошли российские миротворцы. Они и остановили конфликт, в котором погибли более 800 жителей Приднестровья.