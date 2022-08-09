Рамзан Кадыров заявил, что силы союзных войск взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре

Аргументы Недели → В мире 13+

9 августа 2022, 10:41 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил во вторник о том, что силами союзных войск в городе Соледаре (Донецкая народная республика) взята под контроль территория завода "Кнауф" (Knauf).

Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "специальная военная операция по освобождению Донбасса проходит в штатном режиме".

По информации Кадырова, "исполняющий обязанности командира спецназа "Ахмат" Ахмед Сайдарханов "Комбат" докладывает оперативную информацию в Донецком направлении".

Глава Чечни указал, что войска России и республик Донбасса "планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укреплённые позиции".

Кадыров выразил мнение, освобождение ДНР не заставит себя долго ждать.

Рамзан Кадыров также написал в соцсети о завершении двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки для очередной группы добровольцев на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Он подчеркнул, что бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины.

Очередной борт с бойцами на борту вылетел к месту проведения спецоперации.