Посольство Украины в Триполи: покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки

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8 августа 2022, 22:33

кукуруза, фото: Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress.com

Украинские дипломаты сообщили об отказе покупателя в Ливане от партии зерна из Украины с сухогруза Razoni. Судно Razoni одно из первых с начала спецоперации вышло из украинского порта. В трюмах сухогруза - украинская кукуруза.

На официальной странице посольства Украины в Ливане в Twitter написано, что «согласно информации грузоотправителя, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки. Теперь грузоотправитель ищет другого клиента. Он может быть в Ливане или в другой стране». Задержка сроков доставки зерна составила более пяти месяцев.

Ранее министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщал, что сухогруз Razoni, перевозящий предположительно 26 тысяч тонн кукурузы, изменил свой изначальный курс в порт Триполи и, вероятно, ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения.

По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт Триполи 9 августа, - передает ТАСС.