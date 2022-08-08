Россия восстановила поставки газа Латвии по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига

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8 августа 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Поставки газа из России в Латвию возобновились. Согласно информации платформы Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки российского голубого топлива в Латвию были прекращены в конце июля из-за нарушений условий отбора газа, а возобновились 5 августа.

Газ поставляется потребителям в Прибалтику по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига. Объем поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Лухамаа" 6 и 7 августа составил около в среднем около четырех куб. метров в сутки.

"Газпром" 30 июля сообщал о прекращении поставок газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора топлива.