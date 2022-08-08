Глава ДНР Пушилин: подготовка к проведению трибунала ведется, первый пройдет в Мариуполе

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8 августа 2022, 19:30 Источник: Военное обозрение

Денис Пушилин, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник подтвердил, что подготовка к проведению трибунала над украинскими боевиками запрещенного в России националистического батальона "Азов" и иностранными наемниками, воевавшими на стороне Киева, ведется.

По информации Пушилина, один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе. На вопросы о подготовке трибунала над украинскими нацистами из "Азова" телеведущего Евгения Попова глава ДНР ответил в прямом эфире "России-1".

Пушилин отметил, что трибунал неизбежен.

Издание "Военное обозрение" накануне сообщало, что в Мариуполе начата подготовка помещений к международному трибуналу в отношении украинских нацистских преступников и иностранных наемников. По имеющимся данным, первый процесс состоится во второй половине августа. В дальнейшем заседания будут проходить по всей территории ДНР, в Волновахе и Донецке. Процессы будут открытыми.

"Азов" - экстремистская и террористическая организация, запрещена в России.