Украинский генерал Кривонос заявил, что армия России может пойти со стороны Белоруссии и призвал ВСУ создавать засады на болотах

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8 августа 2022, 16:55 Источник: ПолитНавигатор

С. Кривонос и П. Порошенко, фото: Petro Poroshenko/globallookpress.com

Вооруженным силам Украины необходимо готовиться к наступлению российских военных со стороны Белоруссии и пора начинать учиться ставить засады в болотистой местности. То, что украинские войска должны серьезно готовиться к вводу войск со стороны Белоруссии, заявил снятый президентом Владимиром Зеленским генерал Сергей Кривонос.

52-летний Кривонос - бывший заместитель командующего Сил спецопераций Украины, бывший замсекретаря Совбеза Украины в эфире львовского телеканала НТА сказал, что украинские военные должны выучить территорию, граничащую с Белоруссией так, чтобы им был знаком каждый куст, - рассказал корреспондент издания «ПолитНавигатор».

По его мнению, у русских есть козырь. Кривонос полагает: «В случае наступления или на востоке, или на юге Украины наших войск, они могут начать наносить нам удар в спину со стороны Республики Беларусь, отвлечь наши силы, и мы будем вынуждены дополнительно перебрасывать силы и средства непосредственно на украино-белорусскую границу».

Он напомнил, что граница - целых 1084 километра, сил, и средств нужно много, чтобы это перекрыть.

Кривонос подчеркнул, что вокруг леса и болота, нужно непосредственно применять практику засад, болотистая местность играет на пользу Украине, если правильно это использовать.

По словам генерала, тренироваться военным нужно ежедневно, чтобы они разбирались в любом селе или хуторе Волыни или Черниговщины, или Сумщины, как в своем кармане.