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Член Запорожской ВГА Рогов пригласил международных наблюдателей на референдум о воссоединении с Россией

, 16:52 Источник: РИА Новости

Член Запорожской ВГА Рогов пригласил международных наблюдателей на референдум о воссоединении с Россией
Российский флаг, фото: globallookpress.com

Член ВГА региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область приглашает международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ. 

Ранее было подписано распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. 

«Мы всех ждем и всех приглашаем. Всех будем радиостанции», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 

Рогов также отметил, что за наблюдателями, которые изъявляют желание приехать в Запорожскую область, организовывают преследования. 

При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.

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