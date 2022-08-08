Член Запорожской ВГА Рогов пригласил международных наблюдателей на референдум о воссоединении с Россией

Член ВГА региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область приглашает международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ.
Ранее было подписано распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
«Мы всех ждем и всех приглашаем. Всех будем радиостанции», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Рогов также отметил, что за наблюдателями, которые изъявляют желание приехать в Запорожскую область, организовывают преследования.
При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.