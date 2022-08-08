Член Запорожской ВГА Рогов пригласил международных наблюдателей на референдум о воссоединении с Россией

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8 августа 2022, 16:52 Источник: РИА Новости

Российский флаг, фото: globallookpress.com

Член ВГА региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область приглашает международных наблюдателей на референдум по вхождению в состав РФ.

Ранее было подписано распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.

«Мы всех ждем и всех приглашаем. Всех будем радиостанции», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов также отметил, что за наблюдателями, которые изъявляют желание приехать в Запорожскую область, организовывают преследования.

При этом, по его словам, в отношении наблюдателей, которые уже изъявляют желание приехать в Запорожскую область, в их странах организовывают преследования.