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Читатели из Украины раскритиковали The Wall Street Journal за статью об украинском языке

, 15:52 Источник: РИА Новости

Читатели из Украины раскритиковали The Wall Street Journal за статью об украинском языке
Anvar Galeev/Russian Look

Статья американского журнала The Wall Street об украинском языке была раскритикована читателями из Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье шла речь об изменениях в количестве говорящих на украинском языке. По мнению авторов, на протяжении десятилетий язык высмеивался как ненастоящий, а говорили на нем только «необразованные сельские жители». В нынешней ситуации власти принудительно заставляют народ говорить на нем. 

Среди комментариев к статье, со стороны украинских пользователей была отмечена дискриминация к их родному языку. 

«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?" — написал один из комментаторов.

«Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование», — прокомментировал юзер. 

«Вы ксенофобы, если называете украинским языком необразованных селян", — возмутился читатель WSJ.

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