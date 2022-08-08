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Спикер парламента Грузии Папуашвили: разговоры об опасности въезда русских туристов на территорию страны — это ксенофобия

, 15:18 Источник: РИА Новости

Спикер парламента Грузии Папуашвили: разговоры об опасности въезда русских туристов на территорию страны — это ксенофобия
Georgia, Tbilisi, photo: globallookpress.com

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашивли отворил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобский кампании в отношении посещающих страну россиян. 

Так, Попуашвили заявил, что в стране пропагандируется ксенофобская политика в отношении русских.  

«Выделение людей по национальному признаку — это ксенофобия. Это элементарная истина. Разговоры о том, что въезд российских туристов таит в себе дополнительные опасности — это популизм, перешедший в ксенофобию...», — заявил спикер парламента Грузии. 

Он также отметил, что по сравнению с 2019 годом, в Грузии находится в два раза меньше россиян. Папуашвили подчеркнул, что пограничники сами принимают решение, кого пропустить в страну. 

«Это контроль, осуществляемый государством. Безвизовый режим не означает бесконтрольное путешествие», — добавил он.

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