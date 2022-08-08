Спикер парламента Грузии Папуашвили: разговоры об опасности въезда русских туристов на территорию страны — это ксенофобия

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8 августа 2022, 15:18 Источник: РИА Новости

Georgia, Tbilisi, photo: globallookpress.com

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашивли отворил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобский кампании в отношении посещающих страну россиян.

Так, Попуашвили заявил, что в стране пропагандируется ксенофобская политика в отношении русских.

«Выделение людей по национальному признаку — это ксенофобия. Это элементарная истина. Разговоры о том, что въезд российских туристов таит в себе дополнительные опасности — это популизм, перешедший в ксенофобию...», — заявил спикер парламента Грузии.

Он также отметил, что по сравнению с 2019 годом, в Грузии находится в два раза меньше россиян. Папуашвили подчеркнул, что пограничники сами принимают решение, кого пропустить в страну.

«Это контроль, осуществляемый государством. Безвизовый режим не означает бесконтрольное путешествие», — добавил он.