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Басурин: потери украинских военных в Донбассе могут превышать 193 тысячи человек

, 13:29 Источник: РИА Новости

Басурин: потери украинских военных в Донбассе могут превышать 193 тысячи человек
globallookpress.com

Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал предположение, что потери бойцов ВСУ в Донбассе могут быть выше цифр, заявленных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом сообщает РИА Новости. 

В эфире Первого канала Басурин заявил, что цифра ликвидированных украинских бойцов в Донбассе может превышать 193 тысячи  человек.

«Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше. Поэтому, цифры могут быть даже больше, чем те, которые называют», — подчеркнул Басурин.

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