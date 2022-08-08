MTV3: более 50% финнов поддерживают антироссийские санкции ЕС и готовы к высоким ценам

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8 августа 2022, 12:35 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Более 50% финнов поддерживают антироссийские санкции ЕС против России. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала MTV3.

Согласно полученной информации, большое половины респондентов готовы к повышениям цен из-за санкций против РФ. Около 80% опрошенных отметили, что Финляндия «должна добиваться максимально жестких санкции против России в ЕС».

С утверждением о том, что антироссийские рестрикции должны быть ужесточены, полностью согласны больше половины респондентов, в некоторой степени 29%, немного не согласны 6%, отказались поддерживать тезис около 4%.

Также по данным опроса известно, что 48% финнов согласны с утверждением, что ужесточение санкций поведёт за собой подорожание продуктов и энергии. В некоторой степени согласны 34%, немного не согласны 7%, не поддерживают тезис 6% опрошенных.

В опросе приняли участие 1002 финна в возрасте 18-79 лет. Данные были собраны по интернету в период с 1 по 3 августа.