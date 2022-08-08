Политолог Шаповалов: финансирование МВД Косово раскрывает «реальные цели ЕС»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 августа 2022, 12:02

globallookpress.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что проект Еврокомиссии по выделению €6,5 млн в рамках «поддержки» внутренних дел Косово раскрывает «реальные цели ЕС».

В беседе с RT политолог Шаповалов заявил, что подобные действия со стороны ЕК являются провокацией

«Фактически они демонстрируют, кто реальный выгодополучатель в данной ситуации — ситуации конфликта и нарушения прав сербов», — объяснил Шаповалов.

Также эксперт отметил, что проект раскрывает «реальные цели ЕС» — давление на правительства Сербии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планировала выделить около €6,5 млн в рамках «поддержки» МВД Косово. Отмечается, что помимо материальной поддержки, министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Косово будет приведено в соответствие с европейскими стандартами.